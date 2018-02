Stiftung Berliner Mauer/Babak Schomali Bild: Stiftung Berliner Mauer/Babak Schomali

- Der Zirkeltag - ein Grund zur Freude

Vor genau 28 Jahren, zwei Monaten und 26 Tagen wurde die Grenze zwischen Ost und West geöffnet, nachdem sie vorher genau 28 Jahre, zwei Monate und 26 Tage lang zu gewesen war. Durchaus ein Grund zur Freude, findet auch Marianne Birthler, DDR-Oppositionelle, Grünen-Politikerin und elf Jahre lang Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde. In ihren Augen überschatteten die Alltagssorgen die Freude an dem, was seit dem Mauerfall erreicht worden sei.



Seit dem heutigen Tag ist die Mauer genau so lange weg, wie sie stand. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch von der ist wenig zu spüren, sagt Marianne Birthler. Nach der Ansicht der ehemaligen Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen werden die positiven Auswirkungen des Mauerfalls zu wenig gewürdigt. Die Alltagssorgen überschatteten die Freude am Erreichten, so Birthler. Die frühere DDR-Oppositionelle und Grünen-Politikerin äußerte sich dabei auch besorgt über die sinkende Zustimmung zu Demokratie und Pluralismus. Das gelte für Ost- und Westdeutschland. Allerdings seien der Wunsch nach Abgrenzung und die Angst vor Fremden im Osten stärker ausgeprägt. Birthler führte das unter anderem darauf zurück, dass viele die massiven Veränderungen durch die Wende nicht verkraftet hätten. Außerdem sei die Zivilgesellschaft im Osten schwächer ausgeprägt als im Westen.

was von der mauer übrig blieb Bernauer Straße Die Bernauer Straße gilt als wichtiges Symbol der Teilung Berlins. Die Mauer verlief genau an der östlichen Häuserfront der Straße. Eine etwa 220 Meter lange Betonreihe erinnert daran, dass in dieser Straße nach dem Mauerbau zahlreiche Menschen aus Häuserfenstern in den Westen sprangen und einige dabei starben. Die unter freiem Himmel eingerichtete Mauer-Gedenkstätte auf dem früheren Todesstreifen erinnert daran.

Martin-Gropius-Bau Der Martin-Gropius-Bau - eines von Berlins wichtigsten Ausstellungsgebäuden - lag nach dem Mauerbau zwar im Westen, der Eingang zu den Ausstellungsräumen musste aber trotzdem zwangsweise verlegt werden. Warum? Die Grenze verlief direkt vor dem Gebäude, so dass der Bürgersteig vor der Mauer lag, aber dennoch zum Ostteil der Stadt gehörte. In unmittelbarer Nähe sind auf rund 200 Meter Länge zahlreiche hellgraue Betonklötze erhalten.

Günter-Liftin-Gedenkstätte Günter Litfin wurde am 24. August 1961 von Angehörigen der Transportpolizei erschossen, als er versuchte, nach West-Berlin zu fliehen. Ihm zu Ehren errichtete sein Bruder Jürgen im Jahr 2003 die Günter-Litfin-Gedenkstätte. In einem ehemaligen Wachturm erfahren Besucher mehr über die damalige Todesgrenze und das geteilte Berlin.

East Side Gallery Im Ostteil der Stadt finden Besucher das wohl bekannteste Mauerstück - die 1,3 Kilometer lange East Side Gallery. 1990 bemalten Künstler aus aller Welt dieses längste erhaltene Stück Mauer mit riesigen Wandbildern. Eines der bekanntesten Motiven ist sicherlich Dmitri Wrubels "Bruderkuss" zwischen Erich Honecker und Leonid Breschnew.

Checkpoint Charlie An dem einstigen Grenzkontrollpunkt für Diplomaten und Ausländer standen sich nach dem Mauerbau amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber. Heute posieren vor dem nachgebauten Wachhaus der amerikanischen Streitkräfte auf der Friedrichstraße falsche Soldaten. Hier steht auch das private Mauermuseum, das zu den meistbesuchten der Hauptstadt gehört. Auf der Straße wird mit einem Pflasterstreifen der Mauerverlauf nachgezeichnet. Der Senat hat an der Straße unter freiem Himmel Informationstafeln zur Geschichte der Teilung samt riesigen Fotos installiert, um dem Rummel an dem historischen Ort mehr Seriosität entgegenzusetzen. Doch ein Museum des Kalten Krieges, das seit Jahren im Gespräch ist, gibt es bislang nicht.

Parlament der Bäume Am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Bundestages hat Aktionskünstler Ben Wargin nach dem Mauerfall ein Stück des Grenzstreifens bepflanzt sowie Bilder und Texte installiert. Einige Segmente der hinteren Sperrmauer mussten wegen des Parlamentsbaus später versetzt werden. Eine Neu-Installation mit originalen Mauersegmenten ist auch im Gebäude zu sehen. Auf einer Steinplatte draußen steht auch der Name Chris Gueffroy. Er war im Februar 1989 der letzte erschossene Flüchtling an der Berliner Mauer. Nach jahrelangen Bemühungen ist das Mauer-Mahnmal vor kurzem unter Denkmalschutz gestellt worden.

