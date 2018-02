- Filmproduzent Hofmann: "Die Erinnerung wird niemals verblassen"

28 Jahre, zwei Monate, 26 Tage: An diesem Montag gibt es die Mauer genauso lange nicht mehr, wie sie einst stand. Für viele ist dieser "Zirkeltag" ein ganz normaler Tag, für Filmproduzent Nico Hofmann gewiss nicht. Hofmann hat viele Filme produziert, die die deutsche Teilung als Stoff verarbeitet haben, darunter "Der Tunnel". "Ich bin demnächst 60 und verbinde mit der Mauer viele Kindheitserinnerungen", erklärt er im Gespräch mit Leon Stebe. Die Mauer werde immer Bestandteil der deutschen Geschichte bleiben, ist er überzeugt. Auch filmisch sei sie noch nicht zu Ende erzählt.

Gleicke sagte, nicht nur am Lohngefälle, auch an der unterschiedlichen Wirtschaftskraft lasse sich bis heute erkennen, wo die Mauer verlief. "Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse bleibt auf der Tagesordnung." Dies bezog die Staatssekretärin aber nicht nur auf die neuen Länder, sondern auch auf strukturschwache westdeutsche Regionen. Es gebe "Grund genug, die strukturschwachen Regionen in Ost und West gezielt zu unterstützen und ihnen damit Rückenwind für die Zukunft zu geben."



Eigentlich sei der "Zirkeltag" ein Grund zur Freude, doch von der ist wenig zu spüren, sagte Marianne Birthler am Montagmorgen im Inforadio. Nach der Ansicht der ehemaligen Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen werden die positiven Auswirkungen des Mauerfalls zu wenig gewürdigt. Die Alltagssorgen überschatteten die Freude am Erreichten, so Birthler.

Die frühere DDR-Oppositionelle und Grünen-Politikerin äußerte sich dabei auch besorgt über die sinkende Zustimmung zu Demokratie und Pluralismus. Das gelte für Ost- und Westdeutschland. Allerdings seien der Wunsch nach Abgrenzung und die Angst vor Fremden im Osten stärker ausgeprägt.

Birthler führte das unter anderem darauf zurück, dass viele die massiven Veränderungen durch die Wende nicht verkraftet hätten. Außerdem sei die Zivilgesellschaft im Osten schwächer ausgeprägt als im Westen.