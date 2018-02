- Flüchtlinge und "Zukunft Heimat" demonstrieren in Cottbus

Am Samstag wollen Flüchtlinge und Einheimische für ein friedliches Zusammenleben auf die Straße gehen. Die Stadt stehe derzeit im Fokus einer extrem rechten, völkischen Kampagne, die ein friedliches Zusammenleben unmöglich machen wolle, erklärte das Bündnis "Cottbus Nazifrei". Die Vorfälle mit syrischen Jugendlichen seien dafür nur der Anlass. Aber auch der Verein "Zukunft Heimat" ruft erneut zu einer Demonstration auf. Wie aufgeheizt ist die Stimmung in der Stadt wirklich? Nach Ansicht von Prof. Jörg Steinbach, Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität, wird Cottbus derzeit ein falscher Stempel aufgedrückt. Es sei höchste Zeit, dagegen Gesicht zu zeigen.

Erneut demonstrieren will am Samstag auch der Verein "Zukunft Heimat".

Es sei ein "hoffnungsvolles Zeichen, dass die Geflüchteten selbst in Cottbus eine Demonstration für ein Leben ohne Hass und Hetze initiiert haben", betonte die Landesvorsitzende der Grünen, Petra Budke: "Sie übernehmen Verantwortung und zeigen, dass es ihnen wichtig ist, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren."

Die Vorkommnisse der vergangenen Tage hätten die Gemüter der Menschen zu Recht erregt, erklärte die SPD. Dies werde jedoch "von politischen Akteuren am rechten Rand dazu missbraucht, um Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments zu schüren". Mehrere Landtagsabgeordnete der SPD kündigten ihre Teilnahme an der Demonstration an, darunter auch Kulturministerin Martina Münch, deren Wahlkreis Cottbus ist.

"Leben ohne Hass - gemeinsam gegen die Angst": Unter diesem Motto gehen am Samstag in der Lausitzstadt Cottbus Flüchtlinge und Einheimische auf die Straße. Initiiert wurde die Aktion von Flüchtlingen, auch das Bündnis "Cottbus Nazifrei", die SPD und die Grüne haben dazu aufgerufen.

Die Angst vor rassistischer Gewalt habe für viele Menschen in Cottbus einen realen Hintergrund, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung mehrerer Wissenschaftler der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Nun müssten gemeinsam Wege "hin zu einem friedlichen, solidarischen Miteinander in der Stadtgesellschaft mit allen hier Lebenden" entwickelt werden.