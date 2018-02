- Herrmann lobt neues Tourismuskonzept

Für das Image der Stadt als Metropole sind sie ein Segen, für die Anwohner oft ein Fluch: Die Partymeilen in den Szenebezirken, die besonders viele Touristen anziehen. Um den Balanceakt zu schaffen, hat der Senat am Dienstag ein neues, stadtverträgliches Tourismuskonzept beschlossen. Die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, ist mit den Plänen sehr zufrieden. Sie sagt im Inforadio: "Ich glaube, da begibt sich Berlin jetzt auf einen guten Weg."

Es sei wichtig, dass es ein berlinweites Tourismuskonzept gibt, denn die Bezirke könnten nicht alles allein verändern. In den neuen Plänen ist Herrmann zufolge alles drin, was auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg immer wieder formuliert hat. "Da sehe ich auch, dass von der Senatorin und auch von Visit Berlin ganz klare Signale auch in Richtung Bezirke geht: Hallo, wir wollen das gemeinsam stemmen", so die Grünen-Politikerin.

Herrmann freut sich nach eigener Aussage darüber, dass ihr Bezirk bei Touristen so beliebt ist. Sie sagt aber auch, dass die stärker auf die Bedürfnisse der Anwohner eingegangen werden muss: "Es sind ja keine leeren Museumshäuser, die da stehen, sondern da leben Menschen, die morgens aufstehen müssen, die Kinder haben."

Den Vorwurf, dass die Bezirke an den Partymeilen selbst schuld sind, weil sie eine Kneipe neben der anderen genehmigen, lässt Herrmann nicht gelten. Sie verweist auf das komplizierte Baugenehmigungsrecht. "Es ist nicht so einfach, Kneipen nicht zu genehmigen", sagt die Bezirksbürgemeisterin. Damit an den "Hotspots" keine neuen Hotels und Kneipen entstehen, müsse es eine neue Rechtsgrundlage geben.

In ihrem Bezirk gebe es darüber hinaus bereits "sozusagen jede Gruppe von Touristinnen und Touristen", auch die sogenannten Qualitätstouristen. Die kämen, um etwa das Jüdische Museum oder andere Kulturstandorte zu besuchen. "Auffallend sind in der Tat die Youngsters, die ihre Partys machen. Um die geht es auch", so Herrmann. Immerhin: Im Gegensatz zu anderen Bezirken müsse Friedrichshain-Kreuzberg wenigstens keine Werbung machen, damit die Touristen kommen.