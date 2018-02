- Berliner Grüne finden Aldi-Wohnungen nachhaltig

Der Lebensmitteldiscounter Aldi Nord steigt in den Wohnungsbau ein: 2.000 Wohnungen will man auf Märkte der Kette in Berlin bauen. In Neukölln und Lichtenberg werden die ersten beiden Projekte bereits umgesetzt. Aldi selbst spricht von "einem Mehrwert für ganz Berlin". Und auch die Grünen im Abgeordnetenhaus halten das für eine "nachhaltige Lösung" - sagt Daniela Billig, Sprecherin der Partei für Stadtentwicklung, im Inforadio.

Aldi Nord will jetzt auch in den Berliner Wohnungsmarkt einsteigen. Der Lebensmitteldiscounter plant, an mindestens 30 Standorten in Berlin mehr als 2.000 Mietwohnungen zu bauen. Am Mittwoch kündigte das Unternehmen in Berlin "gemischt genutzte Immobilien" an - konkret geht es also um Gebäude, bei denen sich im Erdgeschoss eine Ladenfläche befindet, darüber sollen die Wohnungen entstehen.

In der Regel würden dafür bestehende Filialen abgerissen und neue Gebäude errichtet, hieß es am Mittwoch. Es könnten aber auch bestehende Flachbauten mit Wohnungen aufgestockt werden. Die Ladenfläche soll zugleich vergrößert werden.

Ein Drittel Sozialwohnungen

Das Unternehmen will 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen anbieten - zu einem Quadratmeterpreis von 6,50 Euro (Kaltmiete). Die übrigen sollen maximal 10 Euro pro Quadratmeter kosten. Die Berliner Wohnungsbauförderung werde man nicht in Anspruch nehmen.

Zwei Bezirke in Berlin sollen Vorreiter der Kauf-Wohn-Gebäude sein: In der Neuköllner Silbersteinstraße und in der Lichtenberger Sewanstraße sollen in einem ersten Schritt 200 Wohnungen geschaffen werden. Weitere 15 Standorte befinden sich nach Konzernangaben in konkreter Planung.