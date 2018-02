- GroKo-Verhandlungen: Die Uhr tickt

Das kommt nicht oft vor in diesen Tagen unablässiger GroKo-Verhandlungen: Ein Gesprächsführer tritt aus einem der vielen Verhandlungsräume, die im nasskalten Berliner Regierungsviertel verstreut sind - und verkündet strahlend Einigungen und Gemeinsamkeiten von Union und SPD. Am Mittwochnachmittag tat dies Hermann Gröhe (CDU). Was der Gesundheitsminister zu verkünden hatte, und was weiter fehlt für eine neue große Koalition: