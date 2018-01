Mi 31.01.2018 | 15:25 | Interviews

- Wie gehen Lehrer mit Antisemitismus an der Schule um?

"Ihr seid Kindermörder", "Euch sollte man die Köpfe abschneiden" – so wurde ein jüdischer Schüler in einem Gymnasium im Wedding im vergangenen Jahr von seinen Mitschülern attackiert. In Friedenau war es ein 14-Jähriger, der gemobbt, getreten und geschlagen wurde, nachdem er sagt, er sei Jude. Was sollen Lehrer in einer solchen Situation tun? Rat können Sie sich holen bei Marina Chernivsky von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit.