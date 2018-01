dpa/Julian Stratenschulte Bild: dpa/Julian Stratenschulte

- Grünen-Politiker Hermann kritisiert Abgastests als "verächtlich und lächerlich"

Seit Montag ist es bekannt: Deutsche Autokonzerne haben Abgastests an Affen und später auch an Menschen mitfinanziert. Der Grünen-Politiker Winfried Hermann ist Landesverkehrsminister in Baden-Württemberg, der Heimat von Daimler. Im Inforadio kritisiert er die Abgasversuche als "schlimmes Beispiel käuflicher Wissenschaft" und sagt: "Mit diesen Versuchen hat man die ethische Basis unserer Gesellschaft, unserer Demokratie verlassen."

Aus Hermanns Sicht sind die Abgasversuche an Affen und Menschen wissenschaftlich unnötig gewesen. Denn es gebe weltweit Studien zu den negativen Gesundheitsfolgen von Luftschadstoffen wie NOx oder Feinstaub. "Das ist alles bewiesen", sagt Hermann. "Die Grenzwerte der Europäischen Union sind ja Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation, die auf der Grundlage von Millionen von Daten über Erkrankungen in Ballungsräumen zustande gekommen sind", erklärt er. Deshalb seien die Tests der Autoindustrie mit einzelnen Tieren oder Menschen nicht nur "verächtlich", sondern auch "lächerlich".

Hermann sieht Konzerne in der Pflicht

Der baden-württembergische Verkehrsminister fordert die Konzerne auf, die Fälle schnell aufzuklären. Es gehe auch darum,wer in den Unternehmen in den letzten Jahren die Verantwortung hatten - die Konzerne müssten ihre Entscheidungsstrukturen offenlegen. "Ich habe meine Zweifel, dass die Konzernspitze von all dem nichts gewusst hat", sagt Hermann. "Und wenn sie nichts wusste, muss man klären: Wie kann es sein, dass ein Konzern so verselbstständigte Teile hat, die im Widerspruch stehen zu dem allgemeinen Image und Anspruch und auch dem ethischen Anspruch des Unternehmens?"

Bundesregierung rügt, VW kündigt Aufklärung an

Mit den umstrittenen Schadstofftests haben sich Deutschlands Autobauer schlagartig wieder mitten in den Abgasskandal katapultiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte die Diesel-Schadstoffversuche an Affen scharf - und forderte Aufklärung. Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) sprach von einem gestörten Vertrauen in die Autoindustrie. "Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch teilte mit: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates distanziere ich mich mit allem Nachdruck von derlei Praktiken." Die Vorgänge müssten "vorbehaltlos und vollständig aufgeklärt werden".