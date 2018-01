Mo 29.01.2018 | 07:25 | Interviews

- Klose: "Erneuerung der SPD in GroKo ist schwer"

Den Verhandlungsteams von Union und SPD rauchen die Köpfe – bis zum 4. Februar wollen sie einen Koalitionsvertrag fertig haben. Das letzte Wort haben dann allerdings die SPD-Mitglieder. Die Berliner Juso-Chefin Annika Klose sagt im Inforadio-Interview: "Natürlich drücke ich den Leuten, die für uns jetzt in den Verhandlungen sitzen, die Daumen, dass sie da jetzt noch mal richtig ordentlich was rausholen können." Gleichzeitig hält sie es für äußerst fraglich, ob die - aus ihrer Sicht - dringend erforderliche Erneuerung der SPD in einer Großen Koalition möglich ist.