Sa 27.01.2018 | 07:24 | Interviews

- Grüne brechen für Habeck mit alten Regeln

Die Grünen haben den Weg für Robert Habecks Kandidatur als Parteichef freigemacht. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der rund 750 Delegierten des Parteitags in Hannover stimmte am Abend für eine Satzungsänderung, die es dem schleswig-holsteinischen Umweltminister ermöglicht, für acht Monate zugleich Minister und Parteichef zu sein. Dies hatte er zur Bedingung dafür gemacht, am Samstag für die neue Doppelspitze der Grünen zu kandidieren. Aus Hannover berichtet Angela Ulrich.

Allzu enthusiastisch wollte Robert Habeck nicht wirken. "Gewählt bin ich ja noch nicht", sagte der schleswig-holsteinische Umweltminister, obwohl es sich so anfühlte. In der Nacht zum Samstag stimmten rund 77 Prozent der Delegierten in Hannover dafür, dem Hoffnungsträger der Grünen den Wunsch nach einer Übergangszeit von acht Monaten zu erfüllen. So lange darf er nun gleichzeitig Landesminister und Grünen-Chef sein. Seine Wahl an diesem Samstag gilt als reine Formalität.

Piel und Baerbock sehen noch zur Wahl