Sa 27.01.2018 | 08:24 | Interviews

- Was ein Antisemitismusbeauftragter bewegen kann

Der 27. Januar steht in jedem Jahr ganz im Zeichen des Gedenks an die Opfer des Massenmords an den europäischen Juden durch die Nazis. An diesem Tag vor 73 Jahren wurde das NS-Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. In der Gegenwart habe besonders der "israelbezogene Antisemitismus" zugenommen, erklärt Patrick Siegele, Direktor des Anne-Frank-Zentrums Berlin: "Das hat oft mit Schuldumkehr zu tun. Viele sagen, das, was die israelische Politik heute macht, sei auch nicht besser als das, was früher die Nazis gemacht haben." Im Inforadio unterstrich Siegele seine Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten: "Diese Person sollte sämtliche Maßnahmen koordinieren und im Kanzleramt sitzen."



Zum Holocaust-Gedenktag an diesem Samstag dringen Religionsvertreter und Politiker auf die Schaffung offizieller Stellen gegen Antisemitismus. In Deutschland erinnerten SPD und CDU an das Vorhaben, einen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen. Der Oberrabbiner von Frankreich, Haim Korsia, schlägt die Gründung einer europäischen Agentur gegen Antisemitismus vor. Die großen antisemitischen Bewegungen seien keine nationalen, sondern europäische, sagte Korsia am Freitag dem Deutschlandfunk.

