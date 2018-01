Laurent Gillieron/Keystone/dpa Bild: Laurent Gillieron/Keystone/dpa

Fr 26.01.2018 | 15:25 | Interviews

- Hardt (CDU): "Man hätte mehr von Trump erwartet"

In seiner Abschlussrede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat US-Präsident Donald Trump der Welt "Amerikas Freundschaft und Partnerschaft" angeboten. "Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein", sagte Trump am Freitag in dem schweizerischen Skiort. Sein Land sei für Handel und Geschäftsbeziehungen offen. "Trump wollte in Davos für die USA werben. Aber die Weltöffentlichkeit hätte mehr von ihm erwartet", kritisiert Jürgen Hardt (CDU), Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung. Die EU müsse nun als einheitlicher starker Verhandlungspartner auftreten, fordert er im Inforadio.

tagesschau.de NDR Trump-Rede in Davos - Amerika zuerst, aber nicht allein Auch bei seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum blieb Präsident Trump bei der "America first"-Linie: Bündnisse und Handel nur dann, wenn sie den USA nützen. Lob verteilte er vor allem an sich selbst.

Trump lud in seiner Rede die Unternehmen der Welt zum Investieren in den USA ein. "Nie war die Zeit besser, um einzustellen, zu wachsen und zu investieren", sagte Trump in Davos. "Jetzt ist die perfekte Zeit, ihren Betrieb und ihre Investitionen in die Vereinigte Staaten zu bringen", sagte er vor mehreren Hundert Vertretern der Wirtschafts- und Finanzelite im Publikum. "Amerika ist der Platz zum Geschäftemachen."

Trump fordert "fairen Handel"