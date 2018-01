Bernd von Jutrczenka/dpa Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Fr 26.01.2018 | 09:25 | Interviews

- Der lange Weg zur GroKo geht weiter

Am Freitagmorgen haben sie nun tatsächlich begonnen, die Verhandlungen für eine weitere Große Koalition. Vor SPD und Union liegen schwierige Tage, vor allem die Sozialdemokraten gehen geschwächt in die Gespräche. Die Parteibasis fordert deutliche Nachbesserungen am Sondierungspapier, während zugleich die CSU Änderungen strikt ablehnt. Wir fassen hier die größten Stolpersteine und den Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen zusammen.

SPD-Chef Martin Schulz hat "zügige und konstruktive" Koalitionsverhandlungen mit der Union angekündigt. "Wir beginnen sie mit dem Willen, der Bundesrepublik Deutschland eine stabile Regierung zu geben", sagte Schulz am Freitag in Berlin vor Auftakt der Gespräche mit CDU und CSU. Die neue Regierung müsse Deutschland die Rolle geben, die das Land als größtes und wirtschaftlich stärkstes in der EU zu spielen habe.



Union will Abschluss bis zum Karneval

Führende Politiker von CDU und CSU haben als Ziel ausgegeben, vor Karneval fertig zu werden - die Hochphase beginnt mit Weiberfastnacht am 8. Februar.



Es gilt aber als möglich, dass vor allem die SPD mehr Zeit braucht. Bei den Sozialdemokraten gibt es große Bedenken gegen eine neue große Koalition. Das letzte Wort über einen Koalitionsvertrag haben die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder, die über den Koalitionsvertrag abstimmen dürfen. Der Abstimmungsprozess dauert dann noch einmal drei Wochen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass nach dem Start der Verhandlungen an diesem Freitag das Wochenende vor allem im Zeichen der Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Politikbereichen steht. Am Sonntagnachmittag soll die Runde der Partei- und Fraktionschefs zusammenkommen - ebenso wie Anfang der kommenden Woche, damit Arbeitsgruppen Ergebnisse präsentieren können. Von Mittwoch bis Freitag tagt der Bundestag, an diesen Tagen könnte es Sitzungen der Arbeitsgruppen geben. Am Donnerstag (1.2.) trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.