Fr 26.01.2018 | 07:45 | Interviews

- #metoo: Schauspieler fordern Beschwerdestelle

Nach massiven “Zeit“-Vorwürfen gegen Dieter Wedel regt sich Kritik an der Berichterstattung: Wird der Regisseur schutzlos an den Pranger gestellt? Wird tatsächlich ein “digitales Scherbengericht“ ausgetragen? Oder ist es legitim, über eine Person des öffentlichen Lebens so zu berichten? Der Vize-Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel, Hans-Werner Meyer, forderte erneut eine Betriebs-übergreifende Beschwerdestelle, um - mutmaßliche - Vorfälle dieser Art künftig zu verhindern.