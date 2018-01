- Fall Wedel: Hat die "Zeit" rote Linien überschritten?

Winfried Rothermel/imago Bild: Winfried Rothermel/imago

Die Rechtswissenschaftlerin Monika Frommel fand im Inforadio deutliche Worte zu den neuen "Zeit"-Berichten über Dieter Wedel. Von einer perfiden Strategie und Kampagne sprach sie, die neuen Anschuldigungen glichen einem Scherbengericht, einer mittelalterlichen Inquisition. Die Journalistin Annabel Wahba hat an dem entsprechenen "Zeit"-Artikel mitgewirkt. Im Inforadio weist sie Frommels Kritik zurück: "Wir haben intensiv vorrecherchiert und 160 Menschen befragt. Letztlich waren die Beweise so erdrückend, dass wir darüber berichten mussten." Dabei habe sich die "Zeit" an alle Regeln des Journalismus gehalten.