- Sender „bestürzt“ über neue Vorwürfe gegen Wedel

Die Wochenzeitung “Zeit“ hat im Fall Dieter Wedel nachgelegt und neue, massive Vorwürfe veröffentlicht: Es geht um versuchte Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe, unter anderem bei einer Produktion für den Saarländischen Rundfunk vor fast 40 Jahren. SR-Reporterin Nadine Thielen erklärt im Inforadio-Interview, dass ihr Arbeitgeber die Fälle damals als „persönliche Sache zwischen der Schauspielerin und Wedel“ bewertet hat. Deswegen gingen die Dreharbeiten weiter. Man sei nun "bestürzt und betroffen" über die Vorwürfe - Intendant Kleist wolle die Geschichte transparent machen und aufklären.

Im aktuellen "Zeit"-Dossier beschreibt etwa die Schauspielerin Esther Gemsch einen Vergewaltigungsversuch, bei dem Wedel sie 1980 gewürgt und verletzt haben soll. Man habe dem 75-Jährigen Gelegenheit zur Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen gegeben, schreibt die “Zeit“ in ihrer neuen Dossier-Ausgabe. Wedels Anwalt habe jedoch am Montagmittag darauf verwiesen, dass sein Mandant aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage sei.



Bereits Anfang Januar hatten drei Ex-Schauspielerinnen Wedel in der Wochenzeitung beschuldigt, er habe sie in den 90er Jahren sexuell bedrängt. Wedel hatte diese Vorwürfe per eidesstattlicher Erklärung zurückgewiesen.