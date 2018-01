dpa/Tim Brakemeier Bild: dpa/Tim Brakemeier

Do 25.01.2018 | 08:05 | Interviews

- Behrendt: „Berliner Gefängnisse sind sicher“

Die Mitarbeiter von Berliner Gefängnissen haben Alarm geschlagen. In einem offenen Brief wirft der Bundesverband der Strafvollzugsbediensteten dem Senat vor, für zu wenig Personal zu sorgen - es werde unter anderem sinnlos zwischen den Gefängnissen hin- und hergeschoben. Damit würden an einem Ort Lücken geschlossen, an einem anderen aber neue entstehen. Besonders drastisch bekomme das die JVA Moabit zu spüren. Dem widerspricht Justizsenator Behrendt (Grüne) im Inforadio-Interview. Die Lücke beim Personal sei ärgerlich, aber Abhilfe sei bereits auf dem Weg – und: „Uns ist nichts bekannt, was die Sicherheit in Moabit gefährdet.“

Behrendt verspricht, dass Ende 2019 werden alle offenen Stellen im Strafvollzug besetzt sein werden. Außerdem werbe man weiter um Auszubildende. Den Landes-Vorsitzenden vom Bundesverband der Strafvollzugsbediensteten ruft der Justizsenator auf: "Wenn Herr Goiny Anhaltspunkte für Sicherheitslücken in Moabit hat, dann möge er sich bitte möglichst schnell an die Sicherheitsabteilung wenden und das mitteilen, damit wir das abstellen können." Es gehe nicht, dass man in der Öffentlichkeit Angst und Schrecken verbreite. Insbesonders den Vorwurf der „verfassungswidrigen Unterbringung“ aus offenem Brief weist Behrendt entschieden zurück. "Dieser Vorwurf trifft mich und uns sehr hart, aber er ist unzutreffend." Das Landesverfassungsgericht habe vor vielen Jahren entschieden, dass die 5,5 Quadratmeter-Zellen in Tegel verfassungswidrig seien. Doch: "Sowas haben wir nicht mehr – und von daher weiß ich nicht, was die Gewerkschaft damit bezweckt."

Probleme gab es zuletzt vor allem in JVA Plötzensee