ZB, Patrick Pleul Bild: ZB, Patrick Pleul

Do 25.01.2018 | 07:45 | Interviews

- Politik hat hingeschaut, doch nichts gemacht

Messerangriffe, Pöbeleien, fremdenfeindliche Hetze - die Lage in Cottbus ist seit Wochen angespannt. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Seitdem stellt sich die Frage: Was hat dazu geführt, dass sich die Stimmung so aufheizt? Und was lässt sich dagegen tun? Am Donnerstag diskutiert der Innenausschuss im Potsdamer Landtag über das Thema. rbb-Reporter Andreas Rausch sagt, dass die Polizei die Situation inzwischen als „sicher“ einstuft – viele Cottbusser sehen das allerdings anders.

Rausch sagt, sein Eindruck sei, dass die Politik hingeschaut hat - "sie hat nur aus dem Schauen nichts gemacht". Cottbus habe seit gut einem Jahr, wenn nicht sogar noch länger, bei der Landesregierung aufmerksam gemacht auf die Situation, die sich abzeichnete.

Laut dem rbb-Reporter ist Cottbus ist als Großstadt im Süden Brandenburgs für Flüchtlinge sehr attraktiv geworden. Es hat seit 2015 weit mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere Kommunen.

Mehr Sozialarbeiter und Polizisten