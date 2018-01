- Schierack (CDU) fordert Wohnsitzauflage

Der Cottbuser Oberbürgermeister Kelch (CDU) fand im Innenausschuss des Potsdamer Landtags deutliche Worte: mehr Zuzug von Flüchtlingen könne seine Stadt derzeit nicht verkraften, es brauche mehr Unterstützung von Bund und Land. Das unterstreicht auch der Cottbuser CDU-Abgeordnete Michael Schierack im Inforadio: Cottbus habe überproportional Flüchtlinge aufgenommen, das sei personell so nicht mehr zu stemmen. Als Sofortmaßnahme fordert Schierack eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge, die einen Zuzug in bestimmte Wohnorte untersagt.

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen in Cottbus hat Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) mehr Unterstützung von Land und Bund gefordert. Eltern von Flüchtlingskindern wüssten wegen Sprachbarrieren teils nicht, was in den Schulen vorgehe, sagte Kelch am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Potsdam.



Er bitte dringend um Unterstützung unter anderem bei der Schulsozialarbeit, der Immigrantenberatung oder auch bei den Erziehungsberatungsstellen. Sollte es zum Familiennachzug kommen, sei die Stadt der Aufgabe derzeit nicht gewachsen. Außerdem sei bei der Polizei in den vergangenen Jahren Personal abgebaut worden.