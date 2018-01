- "Facebook hält sich von vorne bis hinten nicht ans Recht"

Facebook dürfte von kaum einem seiner Nutzer so genervt sein wie von Max Schrems. Bei der neuen Klage argumentiert er unter anderem, dass Facebook Daten in unzulässiger Weise verwende. Dass Daten hinter dem Rücken der Nutzer gesammelt würden. Dass die Richtlinien insgesamt zu undurchsichtig seien und der Nutzer nicht nachvollziehen könne, wo die Daten am Ende landen. Die Liste der Kritikpunkte ist lang.



Der EU-Gerichtshof entscheidet heute aber noch nicht in der Sache, sondern erstmal nur ob die Klage zulässig ist. Fraglich ist zum einen, ob Schrems ein "Verbraucher" ist. Oder ob er diesen Status durch seinen gemeinnützigen Einsatz als Datenschützer verloren hat. Und zum anderen, ob er die Ansprüche von anderen Nutzern und Nutzerinnen im Rahmen einer Sammelklage geltend machen kann.



Ein EU-Rechtsgutachter sprach ihm bereits den Vebraucherstatus zu, Schrems habe sich ja privat bei dem Netzwerk angemeldet. Das Recht, die Ansprüche anderer Nutzerinnen und Nutzer geltend zu machen, sprach er ihm aber ab. In der Regel folgen die Richter den Empfehlungen des Gutachters.