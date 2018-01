Michael Kappeler/dpa Bild: Michael Kappeler/dpa

Jusos-Aktion sorgt für Wirbel

Schon mehr als 1600 Parteieintritte seit Sonntag: läuft bei der SPD, könnte man meinen. Doch hinter dem wundersamen Mitgliederwachstum steckt Kalkül: die Jusos haben dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten, um beim Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit Nein zu stimmen – und damit doch noch eine Neuauflage der Großen Koalition zu verhindern. Beim Parteivorstand kommt diese Strategie überhaupt nicht gut an. Der Berliner Detlef Bading ist seit einem Jahr SPD-Mitglied und war zunächst Schulz-Anhänger. Ihm missfällt die Aktion der Jusos, gleichwohl betont er im Inforadio: "Als Arbeitnehmer fühle ich mich nicht in den Sondierungsergebnissen vertreten." Er ist gegen eine Große Koalition.



Die SPD-Führung will Anfang kommender Woche einen Stichtag festlegen, ab wann Neumitglieder am Mitgliederentscheid über eine neue GroKo teilnehmen dürfen. Damit reagiert die Parteispitze auf eine Rekrutierungskampagne von GroKo-Gegnern, die Stimmen gegen die Koalition mit der Union sammeln wollen. Nach Ende der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU will die SPD das Ergebnis ihren Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Vom Ergebnis macht die Partei den Eintritt in eine Regierung abhängig.



