- Linke unterstützt AfD-Kandidaten Boehringer nicht

Seit Dienstag ist es bekannt: Die Alternative für Deutschland (AfD) wird den Vorsitz von drei Ausschüssen des deutschen Bundestags innehaben: Tourismus, Recht und der besonders wichtige Haushaltsausschuss, in dem es vor allem ums liebe Geld geht. Gesine Lötzsch (LINKE) hat diesem Gremium selbst vorgesessen – im Inforadio-Interview erklärt sie, warum ihre Partei den AfD-Kandidaten für den Vorsitz des Ausschusses, Peter Boehringer, nicht unterstützen wird.

Lötzsch begründet die Kritik der Linken an Boehringer unter anderem damit, dass er nach eigener Aussage eng mit Bernd Höcke zusammenarbeitet. "Er gehört also zum rechten Rand der AfD." Von ihm seien Zitate bekannt, in denen er vor einer Umvolkung der deutschen Bevölkerung spreche. Außerdem habe er als Bundestagsabgeordneter Emails verschickt, die sich sehr aggressiv gegen den Islam richteten. "Er ist also niemand, der geeignet ist, ein Gremium zu führen, was auch Menschen zusammenführen muss", so Lötzsch.



Die Linken-Politikerin betont, dass der Haushaltsausschuss das Budget des Bundes bestimmt und ihn auch nach außen repräsentiert. Der Ausschuss habe sehr viele Kontakte mit internationalen Organisationen, es gebe häufig Delegationen, die empfangen werden oder Delegationsreisen ins Ausland. "Und da ist es schon wichtig, ob es einen Ausschussvorsitzenden gibt, der international zusammenarbeiten möchte oder der auf Abschottung steht", sagt die Linken-Politikerin.

Sie erklärt, dass der Vorsitzende durchaus Einfluss auf die Arbeit des Haushaltsausschusses hat. "Die Ausschussarbeit hängt ja auch sehr viel davon ab, wie der Ausschuss geleitet wird – ob der oder die Ausschussvorsitzende darauf achtet, dass alle Abgeordneten wirklich zu ihrem Recht kommen, dass die Regierung die Abgeordneten nicht abspeist", sagt Lötzsch. Der Vorsitzende könne Verfahren straffer führen oder auch verschleppen. Letztendlich komme es aber auf den gesamten Ausschuss an, so die Linken-Politikerin. "Die Obleute der Fraktionen müssen dafür sorgen, dass auch die Verfahren so laufen, wie sie zu laufen haben."