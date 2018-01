- Die AfD bekommt den Haushaltsausschuss

Immer noch gibt es keine neue Bundesregierung - aber ungeachtet dessen hat sich der neue Bundestag schon konstituiert. Zu dessen wichtigsten Gremien gehören die diversen Ausschüsse - darunter der wichtige Haushaltsausschuss. Der Vorsitz darin steht traditionell der größten Oppositionspartei zu. Das ist in dieser Legislaturperiode die Alternative für Deutschland (AfD). Alex Krämer ist Redakteur im ARD-Hauptstadtstudio und erklärte im Inforadio, was die Entscheidung für Konsequenzen haben kann.

Dafür muss er in der noch ausstehenden konstituierenden Sitzung des Ausschusses von dessen Mitgliedern gewählt werden. Im Haushaltsauschuss werden unter anderem Beschlüsse zu Themen wie den Rettungspaketen für Griechenland oder der Euro-Politik gefasst. Die AfD strebt den Austritt Deutschlands aus der Euro-Zone an.

Entsprechende Bedenken gab es bei SPD und Linken, der AfD den Vorsitz des wichtigen Gremium überlassen kann. Auf der anderen Seite hätte es eine "Steilvorlage" für die AfD bedeutet, sich über eine Benachteiligung zu beklagen. Es gebe keine Regel, so Krämer, dass die größte Oppositionsfraktion den Vorsitz in dem Ausschuss bekommt. "Aber es war in der Vergangenheit so üblich, und es hätte 'komisch' ausgesehen, wenn man dies jetzt der AfD nicht zugestanden hätte."

Der Ausschuss ist zuständig für alles, was mit Geld ausgeben zu tun hat - "und das hat fast alles, was in der Politik beraten und entschieden wird". Deswegen kann der Ausschuss überall reingucken, hat Einfluss und kann Entscheidungen treffen. "Allerdings ist es immer noch so, dass diese Entscheidungen nicht der Vorsitzende trifft. Die Ausschussmehrheit entspricht immer noch der Zusammensetzung des Bundestages. Aber der Vorsitzende leitet die Sitzungen, legt die Tagesordnungen fest, er kann also unter Umständen Entscheidungen auch verschleppen, wenn er es darauf anlegt." Trotzdem ist auch er immer noch angewiesen auf die Mehrheit des Gremiums.