Di 23.01.2018 | 06:05 | Interviews

- Lauda und Thomas Cook übernehmen Niki

Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wird an Firmengründer Niki Lauda verkauft. Das haben die Insolvenzverwalter am frühen Morgen in Wien mitgeteilt. Zuvor hatte der Gläubigerausschuss stundenlang beraten, welcher Bieter den Zuschlag erhält. Der ehemalige Rennfahrer Lauda will die Fluggesellschaft zusammen mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook übernehmen. Inforadio-Wirtschaftsredakteur Eric Graydon berichtet über die überraschende Wendung.



Die insolvente österreichische Fluggesellschaft Niki kehrt wahrscheinlich zu ihrem Gründer Niki Lauda zurück: Im Bieterrennen um die frühere Air-Berlin-Tochter gaben die deutschen und österreichischen Insolvenzverwalter dem Ex-Rennfahrer den Zuschlag, wie sie am Dienstagmorgen in Wien mitteilten. Das Nachsehen hatte dabei die britisch-spanische IAG-Gruppe, die ebenfalls Interesse an der Übernahme hatte.



Infobox: Niki Lauda Sein Horrorunfall auf dem Nürburgring am 1. August 1976 hat Niki Lauda zur lebenden Legende gemacht. Sein Ferrari war ein Feuerball, aus dem der Österreicher von anderen Rennfahrern gerettet wurde. Statt sich langsam zu erholen oder gar abzutreten, saß er 42 Tage später wieder im Cockpit eines Formel-1-Boliden. Lauda wurde in seiner Karriere dreimal Weltmeister der Königsklasse im Rennsport. Im Gegensatz zum damaligen Konkurrenten James Hunt, der früh starb, gelang dem ehrgeizigen Wiener aus einer Industriellenfamilie ein bruchloser Übergang in ein Leben als erfolgreicher Unternehmer.



Noch aktiv im Formel-1-Zirkus, gründete der begeisterte Pilot mit der Lauda Air seine eigene Fluglinie. Der wohl dunkelste Moment in Laudas Leben kam 1991, als eine Boeing 767 seiner Airline wegen eines technischen Fehlers über Thailand abstürzte und alle 223 Insassen starben. "Ich war tief erschüttert", erzählte er. Die Fluglinie wurde Ende der 1990er Jahre an den Konkurrenten Austrian Airlines (AUA) verkauft, bevor Lauda 2003 mit Niki schon wieder eine eigene Flotte am Himmel kreuzen ließ. Bei Niki stieg ihr streitlustiger Gründer 2011 aus und überließ Air Berlin das Ruder. Mit der Firma Lauda Motion ist er Anfang 2016 ins Geschäft mit Privatjets eingestiegen.



Lauda hat vier Söhne aus zwei Ehen. Als Spätfolgen seines Unfalls mussten dem 68-Jährigen zwei Nieren transplantiert werden. Er ist ein Kämpfer und gilt als Perfektionist sowie knallharter Rechner.