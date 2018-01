- Cottbus: "Die Stadt braucht ein bisschen Ruhe"

Eine Reihe von Vorfällen zwischen Ausländern und Deutschen in den letzten Wochen prägt in Cottbus eine unbehagliche Stimmung. Bereits Ende vergangener Woche hatte Brandenburgs Innenminister Schröter (SPD) angekündigt, dass Cottbus vorerst keine Flüchtlinge für die Erstaufnahme mehr zugeteilt werden. Die Cottbusser SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Kircheis unterstützt das: Die Bürger seien überfordert, die Stadt müsse nun erst einmal zur Ruhe kommen.



Mit seiner Entscheidung hatte Schröter auf Gewaltvorfälle reagiert, an denen Flüchtlinge beteiligt waren. So sollen etwa in der vergangenen Woche zwei syrische Jugendliche einen 16-jährigen Deutschen an eine stehende Straßenbahn gedrückt und mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Zuvor hatten nach bisherigen Ermittlungen drei syrische Jugendliche ein Ehepaar am Einkaufszentrum Blechen-Carré angegriffen.

Abermals zuvor, am Neujahrsmorgen, waren Flüchtlinge in ihrer Unterkunft offenbar von Neonazis zusammengeschlagen worden. Wachschützer der Unterkunft sollen dabei nicht eingeschritten sein, ihr Verhalten wird nun überprüft.