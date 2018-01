- Strampler-Sharing: "Das ist die Zukunft"

Tchibo steigt am Dienstag in die Sharing Economy ein - mit Babykleidung. Kunden können sich gebrauchte Strampler zuschicken lassen, die man dann auch wieder zurückschickt, wenn die Kinder größer geworden sind. Der Konsumforscher von der Uni Potsdam, Ingo Balderjahn, hat sich diesen Trend etwas genauer angeschaut: "Tchibo will jetzt erstmal experimentieren, aber langfristig ist das der richtige Weg", meint er. Im Kleidungsbereich funktioniere das Sharing-System schon sehr gut. Das Klima profitiere davon, "denn mit der Ressourcenschonung geht auch die CO2-Reduzierung einher", sagt Balderjahn.

Gegenstände gemeinsam zu benutzen spart Ressourcen, schont die Umwelt und häufig auch den Geldbeutel. Stark verbreitet ist besonders das Teilen von Autos in Großstädten - das Carsharing. Aber auch Puppenhäuser, Kunstwerke oder Smartphones können inzwischen ausgeliehen werden.



KINDERKLAMOTTEN UND -SPIELZEUG



Kinder wachsen aus ihren Klamotten 'raus oder verlieren die Lust an ihren Spielzeugen: Deswegen können Eltern ab Dienstag bei Tchibo Baby- und Kinderkleidung einfach ausleihen. Sie können etwa online eine Jacke für 4,00 Euro oder ein T-Shirt für 2,00 Euro im Monat mieten. Wenn die Kleidungsstücke nicht mehr gebraucht werden, werden sie demnach zurückgeschickt, gereinigt, aufbereitet und an die nächste Familie versendet.



Auch Spielzeug können Eltern bei verschiedenen Anbietern einfach ausleihen - etwa bei der Firma Kilenda, die mit Tchibo kooperiert. Familien könnten die Produkte behalten, so lange sie wollten, erklärt die Firma auf ihrer Webseite.



KLEIDUNG UND ACCESSOIRES FÜR ERWACHSENE



Aber auch für Erwachsene gibt es Gründe, Kleidung auszuleihen: Wenn etwa eine Veranstaltung mit schickem Dresscode ansteht und es sich nicht lohnt oder einfach zu teuer ist, dafür etwas Neues zu kaufen. Auf verschiedenen Plattformen können Designer-Klamotten und Handtaschen für wenige Tage oder auch einige Wochen gemietet werden. Das Hamburger Start-Up Kleiderei hat einen anderen Ansatz: Es vermietet Kleider- und Accessoire-Pakete für Frauen, die gerne immer wieder Unterschiedliches tragen wollen, ohne ständig shoppen gehen zu wollen. Für 49,00 Euro monatlich erhalten Kunden vier Teile, die sie einen Monat lang tragen können.



ELEKTROGERÄTE



Seit kurzem können Verbraucher auch teure Elektrogeräte auf Zeit mieten, etwa bei Media Markt oder dem Handelskonzern Otto. Bei Otto lassen sich seit rund einem Jahr Produkte wie Fernseher, Waschmaschinen, Kaffeevollautomaten oder Spielekonsolen ausleihen. Nachdem Media Markt vergangenes Jahr zunächst die Vermietung in seinem Online-Shop getestet hatte, können Verbraucher seit einigen Monaten auch im Laden Produkte ausleihen. Etwa hundert verschiedenen Produkte wie Fernseher, Smartphones oder Kameras können für mindestens vier Wochen ausgeliehen werden, monatlich kann gekündigt werden. Online seien besonders Virtual-Reality-Brillen und Action-Kameras von GoPro gefragt gewesen, hatte Media Markt mitgeteilt.



Auch kleinere Geräte wie Bohrmaschinen oder Hochdruckreiniger müssen Verbraucher sich nicht unbedingt anschaffen - benötigt werden solche Geräte schließlich nicht ständig. Bei Baumärkten können sie daher auch ausgeliehen werden.



MÖBEL



Viele Menschen ziehen inzwischen nur für begrenzte Zeit in Städte - die Wohnung dann jedes Mal aufs Neue einzurichten oder das gesamte Mobiliar von Stadt zu Stadt zu transportieren, empfinden viele als umständlich. Aber auch Möbel lassen sich ausleihen: Etwa das Unternehmen Furniture Leasing Corporation bietet die zeitweise Ausleihe von Einrichtung für gesamte Räume an. Sogar der schwedische Möbelgigant Ikea prüft nach Angaben vom vergangenen Herbst den Markt für Leih-Möbel.



KUNSTWERKE



Schöne Kunstwerke sind oft teuer, und an manchen sehen ihre Besitzer sich irgendwann satt. Stattdessen kann aber auch Kunst für nur einige Monate in die Wohnung gehängt werden, und das teilweise sogar kostenlos. Etwa in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin können Inhaber eines Bibliotheksausweises bis zu 20 Werke für drei Monate ausleihen; wie bei Büchern kann die Leihfrist der Kunstwerke verlängert werden. Ähnliche Angebote gibt es auch in anderen deutschen Städten wie Augsburg oder Braunschweig sowie auf verschiedenen Internetplattformen.



Quelle: AFP