- Weltwirtschaftsforum: Alle einig - bis auf Trump?

Nordkorea, Horn von Afrika, Syrien - das sind nur einige globale Herausforderungen. Zu lösen sind diese Probleme nur gemeinsam, ist das Weltwirtschaftsforum überzeugt. Nächster Versuch: Auf der WEF-Jahrestagung, die an diesem Dienstag beginnt. Grundsätzlich soll die internationale Zusammenarbeit gestärkt werden. Mit Spannung wird erwartet, wie sich US-Präsident Trump hier positionieren wird. Er wird nun definitiv kommen, nachdem der "Shutdown" in den USA beendet wurde. Aus Davos berichtet Alfred Schmidt.



Zu dem Treffen in den Schweizer Alpen werden mehr als 3000 Teilnehmer erwartet, darunter etwa 70 Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Donald Trump, der französische Staatschef Emmanuel Macron sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch Hunderte Vorstandsvorsitzende globaler Konzerne kommen nach Davos.



"Wir stehen einigen weltweiten Herausforderungen gegenüber", sagte WEF-Präsident

Borge Brende der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf zentrale Fragen der Globalisierung und des Klimawandels sowie auf geopolitische Probleme, etwa auf der Koreanischen Halbinsel, am Horn von Afrika oder in Syrien. "All diesen Herausforderungen und systemischen Fragen ist gemein, dass sie mehr globale Zusammenarbeit erfordern."