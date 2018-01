Von wegen "Fleisch ist ein Stück Lebenskraft" - Fleischkonsum bekommt ein zunehmend schlechtes Image in Deutschland. Fast jeder zehnte Deutsche isst gar kein Fleisch mehr. Wie sehen Sie das? Dürfen wir noch Fleisch essen? Oder ist das aus moralischer, ökologischer und globalpolitischer Sicht nicht mehr vertretbar? Das wollen wir von Ihnen wissen: Ab 9.05 Uhr live im Talk oder per Whatsapp-Message!

Dieser Konsum hat Folgen: Dass Fleisch so billig ist, ist nur durch die Massentierhaltung möglich - mit den bekannten Folgen für die Tiere. Gleichzeitig belastet die Fleischproduktion das Klima. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat errechnet, dass die 20 größten Fleisch- und Milchkonzerne mehr klimaschädliche Gase produzieren als die deutsche Volkswirtschaft insgesamt. Die Gülle belastet das Grundwasser mit Nitrat, der massive Einsatz von Antibiotika produziert multiresistente Keime. Das Ackerland, das für das Tierfutter und die Haltung der Nutztiere gebraucht wird, produziert keine anderen Nahrungsmittel für die Menschen.

Die Bratwurst am lauen Sommerabend, das leckere Wiener Schnitzel im Restaurant, die Salami auf der Stulle: Fleisch ist lecker! Zumindest finden das die meisten Deutschen offenbar, denn sie essen sehr viel Fleisch. 59 Kilogramm verzehrt jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr. Das ist etwa das Doppelt von dem was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt.

Viel Negatives also, das dem Fleischkonsum anhaftet. Gleichzeitig ist Fleisch ein wichtiger Nährstofflieferant und Kuhmist in Maßen ist wichtig für die Düngung von Feldern. In der biologischen Landwirtschaft kommt viel weniger Dünger zum Einsatz, die Tiere werden artgerechter gehalten.

