Fr 19.01.2018 | 15:05 | Interviews

- Schröter kündigt weitere Maßnahmen an

Die Stadt Cottbus war in den vergangenen Wochen immer wieder in den Schlagzeilen - weil es mehrfach Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen gab. Die Vorfälle sorgten für einige Diskussionen; deshalb kam Brandenburgs Innenminister Schröter (SPD) am Freitag zu Besuch. Er kündigte an, dass bis auf weiteres keine neuen Flüchtlinge mehr in die Stadt geschickt würden. Sollte es weitere Anfragen aus den Kommunen nach einem Aufnahmestopp geben, werde man dies im Einzelfall prüfen, sagte Schröter im Inforadio.



Schröter und Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher waren am Vormittag in Cottbus unterwegs, um sich ein Bild von der Sicherheitslage zu machen. Hintergrund sind erneute Auseinandersetzungen mit Flüchtlingen. Schröter und Drescher trafen sich mit Vertretern der Polizei und Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU), "um über geeignete Maßnahmen zur wirksamen Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im städtischen Raum zu beraten."