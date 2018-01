Do 18.01.2018 | 06:45 | Interviews

- Sturmtief "Friederike" ist im Anmarsch

Es wird stürmisch am Donnerstag: Meteorologen haben schwere Sturmböen und orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h angekündigt. Was den Berlinern und Brandenburgern im schlimmsten Fall droht und wie sie sich am besten wappnen können, fragen wir den Meteorologen Christian Schubert von Meteogroup.

Meteorologen erwarten am Donnerstag stürmisches Wetter in Berlin und Brandenburg. Das teilte eine Sprecherin von meteogroup dem rbb auf Anfrage mit. Sturmtief "Friederike" soll demnach am Nachmittag schwere Sturmböen und orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von 80-120 km/h in unsere Region bringen. Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet bereits am Mittwoch vor möglichen Einschränkungen wegen des Unwetters: "Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor."