- Missbrauchs-Prävention: Was muss passieren?

Jugendämter stehen in Fällen von Kindesgefährdung immer wieder in der Kritik. Ihnen wird dann meist vorgeworfen, nicht früh genug eingegriffen oder das Familiengericht zu spät oder gar nicht informiert zu haben. Nach umstrittenen Vorfällen in den vergangenen Jahren wurden Jugendämter vom Bund und den Ländern aufgerufen, in heiklen Fällen früher und enger mit den Gerichten zusammenzuarbeiten.