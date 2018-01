imago/Christian Mang Bild: imago/Christian Mang

Mi 17.01.2018 | 15:05 | Interviews

- Salafismus: Ohne Perspektiven keine Prävention

Rund 950 Salafisten gibt es alleine in Berlin und die Hälfte von ihnen ist gewaltbereit – so die Erkenntnisse des Berliner Verfassungsschutzes. Diese Zahlen sind durchaus beunruhigend, findet auch Dr. Götz Nordbruch vom Verein "ufuq", der unter anderem jungen Männern beim Ausstieg aus dem Extremismus helfen will. Um das Problem zu lösen, braucht es neben Aufklärung vor allem eines: Zukunftsperspektiven.



Die Zahl der Salafisten in Berlin ist deutlich gestiegen - auf aktuell rund 950. Und: Fast die Hälfte davon ist der gewaltbereiten Szene zuzurechnen. Das steht in einem Papier des Berliner Verfassungsschutzes, das am Mittwoch bekannt wurde. Der Salafismus ist eine Strömung des Islams, die sich besonders eng an den Koran hält und andere Religionen nicht gelten lässt.

Dr. Götz Nordbruch ("ufuq") | Bild: imago/Jens Jeske