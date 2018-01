- Schleuser-Razzia: "Krümel auf der Spitze des Eisberges"

Gegen eine polnisch-syrische Schleuserbande läuft seit dem Morgen in Berlin und bundesweit eine Razzia. Wie die Bundespolizei über Twitter mitteilte, sind etwa 170 Beamte an den Durchsuchungen beteiligt. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Der Journalist Christian Werner hat die Geschichte aufgedeckt und die Fahnder erst auf die Spur der Schleuser gebracht. Er sieht in dem Fahndungserfolg allerdings nur "den Eiskrümel auf der Spitze des Eisberges" – denn die Nachfrage sei noch immer riesig.

Durchsuchungen in sieben Bundesländern

Nach Informationen des MDR geht es um einen polnisch-syrischen Familienverband, der gewerbsmäßig vor allem Menschen aus Syrien über Polen nach Deutschland eingeschleust haben soll. Dem Sender zufolge wurden in Berlin zwei Haftbefehle vollstreckt und acht Objekte durchsucht. Weitere Durchsuchungen gab es demnach in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern sowie in Polen. Es seien etwa Handys und elektronische Speichermedien sowie "erhebliche Vermögenswerte" der Beschuldigten in Deutschland und Polen sichergestellt worden.

Falsche Touristenvisa für Flug nach Polen

Die Schleuser sollen unter falschen Angaben Touristenvisa für die Einreise von Syrien nach Polen besorgt haben. Von dort aus seien die eingeschleusten Syrer nach Deutschland gebracht worden.