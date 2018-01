Bild: imago/Olaf Döring

Mi 17.01.2018 | 06:45 | Interviews

- Dürfen verbeamtete Lehrer streiken?

Am Mittwoch beginnen in Karlsruhe die Verhandlungen, ob auch verbeamtete Lehrer streiken dürfen. Der Zweite Senat befasst sich mit vier Verfassungsbeschwerden, die sich gegen das Streikverbot für Beamte richten. Die Kläger sind beamtete Lehrer, die an GEW-Streiks teilgenommen hatten und deshalb disziplinar-rechtlich verfolgt wurden.

Sie fordern jetzt ein Streikrecht für alle Beamten, die keine hoheitlichen Aufgaben haben - wie zum Beispiel Polizisten. Ist das rechtens? Fragen an Prof. Josef Lindner, Dozent für Öffentliches Recht an der Uni Augsburg.





Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte mit Blick auf die Verhandlung das geltende Streikverbot für Beamte als wichtig für die Handlungsfähigkeit des Staates bezeichnet. "Koalitionsfreiheit und die Möglichkeit zum Streik sind ein Grundrecht - es ist nicht einzusehen, warum das Beamten vorenthalten wird", hielt Tepe dem entgegen.