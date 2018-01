- Gutachten: "Tegel muss schließen"

Dieser Punkt geht an den Berliner Senat und diejenigen, die den Flughafen Tegel schließen wollen, wenn der BER an den Start geht. Ein Gutachten des früheren Bundesverwaltungsrichters Stefan Paetow kommt zu dem Schluss: Der Senat darf zur Zeit nichts tun, um Tegel dauerhaft offen zu halten. Auftraggeber des Gutachtens war der Berliner Senat - heute Mittag wurde es bekannt. Unser Flughafen-Experten Thomas Rautenberg erklärt die Inhalte des Gutachtens und die Folgen.

Hierzu heißt es in dem Gutachten, juristisch gesehen ist das ein "sonstiger Beschluss", der lediglich "appellativen Charakter" hat, aber keine Rechtswirkung im Geflecht des Landesentwicklungsplan.

An die gesetzliche Vorgabe, wonach Tegel nach Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER geschlossen werden müsse, seien die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund "gebunden, solange diese Gesetzeslage nicht im Einvernehmen aller Gesellschafter geändert worden ist", heißt es in der Expertise des früheren Bundesverwaltungsrichters Stefan Paetow. An diesem Einvernehmen fehle es derzeit.

Die einzige jetzt schon denkbare Maßnahme, um einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel wenigstens vorzubereiten, wäre dem Gutachten zufolge der einseitige Ausstieg Berlins aus der gemeinsamen Landesplanung mit Brandenburg. Die Kündigung wäre allerdings frühestens Anfang 2022 wirksam. Zudem müsste ein neuer, einvernehmlicher Landesplanungsvertrag ausgehandelt und beschlossen werden, was frühestens 2025 der Fall wäre.

Nach aktuellem Stand soll der BER 2020 öffnen, Tegel muss laut gegenwärtiger Rechtslage ein halbes Jahr später schließen.