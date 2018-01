- Lammert gratuliert Gysi zum 70. Geburtstag

Geboren wurde Gregor Gysi am 16.01.1948 in Berlin. Sein Vater Klaus Gysi war u.a. Kulturminister der DDR und Staatssekretär für Kirchenfragen. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Facharbeiter für Rinderzucht studierte Gysi Jura an der Humboldt-Universität; 1970 legte er sein Diplom ab. Danach war er als Rechtsanwalt tätig.



Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde er am 4. November 1989, als er bei der Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz sprach. 1990 wurde er bei der ersten und zugleich letzten freien Wahl in der DDR als Abgeordneter in die Volkskammer gewählt.

In den 90er Jahren zählte er zu den führenden Köpfen als es darum ging, die ehemalige DDR-Regierungspartei SED über die SED-PDS und schließlich zur Linkspartei zu reformieren.

Im Jahr 2002 war er fünf Monate lang Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes Berlin.

2005 bis 2015 war er Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag.

Mit dem Amtsantritt des dritten Kabinetts Merkel am 17. Dezember 2013 wurde Gysi zusätzlich Oppositionsführer im Deutschen Bundestag.



Am 17. Dezember 2016 wählte die Europäische Linke Gysi auf einem Parteitag in Berlin zum Präsidenten.