dpa Bild: dpa

Mo 15.01.2018 | 15:25 | Interviews

- GSG 9 soll vergrößert werden

Die legendäre Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9 bekommt einen Ableger in Berlin. Das hat ihr Kommandeur Jerome Fuchs heute in Inforadio-Interview mitgeteilt - vermutlich in Spandau. Wegen der anhaltenden Terrorbedrohung müsse man in Berlin schneller handlungsfähig werden, so Fuchs. Das klingt einleuchtend - wirft aber auch weitere Fragen auf. Über die spricht Dietmar Ringel mit dem Terrorismus-Experten Michael Götschenberg, der auch das Interview mit GSG9-Kommandeur Jerome Fuchs geführt hat.