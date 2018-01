Sundermeyer: "AfD will den Osten drehen"

Die AfD versucht, die Lausitz im Allgemeinen und Cottbus im Besonderen für sich zu gewinnen und eine Mehrheit bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr zu erreichen. Dazu bündelt sie ihre Kräfte in Cottbus und setzt auf Bündnisse mit allen rechten Kräften vor Ort. Das haben Recherchen des rbb ergeben. Wie die "strategische Übernahme" funktionieren soll, berichtet Olaf Sundermeyer.

Der Landesvorsitzende der brandenburgischen CDU, Ingo Senftleben, befürchtet einen politischen Flächenbrand in Cottbus und in der Lausitz – verursacht von der AfD.

Er habe schon im Bundestagswahlkampf Menschen kennengelernt, die voller Hass und zum Teil gewalttätig waren. Im Gespräch mit dem rbb sagte Senftleben, die AfD versuche zusammen mit Initiativen wie "Zukunft Heimat" oder Pegida das Bild nach außen zu vermitteln, dass die Bewegung immer größer werde. "Da sucht man natürlich dann auch Orte aus, die nah an Dresden liegen."



Hintergrund dieser Äußerungen sind Recherchen des rbb, die ergeben, dass die AfD ihre Aktivitäten in der Region verstärkt. Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz bestätigte, dass die Partei nun auch – anders als in der Vergangenheit - für alle südbrandenburgischen Wahlkreise und Ämter Kandidaten stellen wird.

Im Inforadio-Interview erklärt rbb-Extremismusexperte Olaf Sundermeyer die Strategie der AfD: "Die AfD versucht zielgerichtet, die Lausitz politisch aufzuheizen." Die Partei versammle im Osten das komplette rechte Lager hinter sich - "auch in der Lausitz, wo die rechtsextremistische Szene traditionell immer schon sehr stark gewesen ist. Und diese Szene macht jetzt im Umfeld der AfD mit", so Sundermeyer.