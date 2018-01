- Wie zufrieden ist die CDU?

Applaus von der CDU-Fraktion gab es am Freitagnachmittag für Bundeskanzlerin Angela Merkel für die erfolgreich abgeschlossene Sondierungsrunde mit der SPD. Trotz Zugeständnissen blieb die Union hart bei "Herzensthemen" der SPD wie etwa der Bürgerversicherung. Wie bewertet die CDU-Fraktion das Ergebnis? Fragen dazu an einen der 12 Vize-Vorsitzenden, Ralph Brinkhaus.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zeigte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel demonstrative Unterstützung nach der Einigung mit der SPD.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir inhaltlich erreicht haben", erklärte auch Agrarminister Christian Schmidt. In den wesentlichen Punkten der Zuwanderung habe man eine große und pragmatische Übereinstimmung festgestellt, sagte Schmidt. In der Familien- und der Rentenpolitik sei es gelungen, die eigenen Vorstellungen mit denen der SPD zu verknüpfen. Schmidt hebt besonders hervor, dass es gelungen sei, Steuern nicht zu erhöhen.



Bundesinnenminister Thomas de Maiziere lobte den Kompromiss mit der SPD zum Familiennachzug. "Das ist für viele Familien eine gute Nachricht, aber auch für Deutschland keine Überforderung der Integrationsfähigkeit", sagt der CDU-Politiker zu der Einigung mit der SPD, 12.000 Menschen pro Jahr im Rahmen des Familiennachzugs von Flüchtlingen zu akzeptieren. Die Verhandlungen seien "gut gemacht, gut verhandelt und gut für Deutschland".