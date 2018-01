- Erdbeer-Anbau in der Antarktis

Tomaten und Obst züchten im ewigen Eis - das wird ab jetzt Realität. Denn auf der deutschen Forschungsstation Neumayer-3 in der Antarktis ist ein Gewächshaus angekommen: Das Eden-ISS. Paul Zabel betreut das High-Tec-Ensemble und ist vor Ort auf der Station 3, rund 14.000 Kilometer von uns entfernt. Er berichtete im Inforadio, was genau dort erforscht wird: Getestet wird, ob das Gewächshaus auch im All funktionieren könnte.

Frischer Salat, Gurken, Radieschen und Erdbeeren - das soll in Kürze in der weißen Einöde der Antarktis wachsen. Möglich machen wollen das Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dafür haben sie ein Gewächshaus entwickelt, in dem Gemüse und Kräuter ohne Erde und Tageslicht gedeihen. "Wir stellen diese Umweltbedingungen künstlich bereit, indem wir die Pflanzen mit LED-Lampen beleuchten. Ein Computer mischt die Nährstoffe im Wasser zusammen. Die Pflanzen wachsen nicht in der Erde, sondern die Wurzeln hängen in einer Box in der Luft und werden regelmäßig mit Wasser und Nährstoffen angesprüht."



Das Projekt dient dazu, ein zukünftiges Weltraumgewächshaus zu testen. Die Antarktis sei "super" dafür geeignet, sagt Zabel. "Es ist sehr abgelegen, man hat verschiedene Schwierigkeiten, mit denen man zurecht kommen muss." Das einzige, was man nicht simulieren kann, ist die Schwerelosigkeit. Doch auch dafür gibt es Versuchsprojekte, etwa einen Satelliten, in dem speziell das Thema Pflanzenanbau im All erforscht wird.

Vor wenigen Tagen sind die zwei Container, in dem die High-Tech-Gemüsezucht untergebracht ist, in der Antarktis angekommen. Ein südafrikanisches Forschungsschiff hatte die beiden Container vergangene Woche am Ekström-Schelfeis abgeliefert. Ein Kran setzte diese auf große Schlitten. Projektleiter Daniel Schubert und sein Team zogen diese dann mit Pistenbullys von der Schelfeiskante etwa 20 Kilometer zur Neumayer-Station. Jetzt sind die Wissenschaftler erstmal mit dem Aufbau beschäftigt. Voraussichtlich Anfang Februar werden die ersten Pflanzen ausgesät.