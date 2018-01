Sa 13.01.2018 | 08:24 | Interviews

- Steudtner: "Jeder Brief ist ein Zeichen der Solidarität"

Seit 325 Tagen sitzt der Türkei-Korrespondent Deniz Yücel im Hochsicherheitsgefängnis Silivri in Untersuchungshaft. Ohne dass bisher überhaupt eine Anklage gegen ihm erhoben wurde. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. Jetzt scheint sich in dem Fall etwas zu bewegen. Der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner saß zeitweise im selben Gefängnis wie Yücel. Er rief im Inforadio dazu auf, Briefe der Unterstützung an Deniz Yücel zu schreiben.



Aus der Erfahrung seiner eigenen Haft wisse er, wie wichtig es sei, Briefe zu bekommen, sagte Steudtner - "oder zumindest zu wissen, dass Briefe kommen. Jeder Brief ist ein Zeichen der Solidarität und macht dem Gefängnis deutlich: Da sind internationale Augen auf dem Fall, da gibt es Menschen, die sich solidarisch fühlen." Diese Unterstützung von außen sei auch ihm "extrem wichtig" gewesen. Ihn habe zwar keiner der Briefe direkt erreicht. "Die Gefängnisleitung hat das unterbunden." Über seine Anwälte und Anwältinnen habe er allerdings Briefe bekommen. "Und die haben mich ganz klar mitgetragen, wie auch die internationalen Kampagnen, die es ja auch für Deniz Yücel gibt."



Aus seiner eigenen Haftzeit wieder anzukommen in der Normalität - das schafft er, indem er sich viel Zeit mit Freundin und Familie nimmt. Denn die Zeit habe nicht nur ihn selbst Kraft gekostet, sondern sein ganzes Umfeld - "die die Kampagnen in Gang gesetzt haben, die die Koordination gemacht haben, die geguckt haben: Was tut mir im Gefängnis gut und was tut den anderen Familienangehörigen gut."