dpa Bild: dpa

Fr 12.01.2018 | 15:25 | Interviews

- Warum die Zahl der "Reichsbürger" steigt

Die Szene der so genannten "Reichsbürger" in Deutschland wächst enorm. Die Zahl stieg binnen des vergangenen Jahres um 50 Prozent an - auf 15.600 in diesem Januar, wie das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf die Verfassungsschutzämter der Länder

berichtet. Anfang 2017 gingen die Sicherheitsbehörden noch von rund 10.000 "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" aus. RBB-Reporter Olaf Sundermeyer nennt im Inforadio-Interview die Hintergründe für die Entwicklung.



Der Grund für den Anstieg: verschiedene Landesverfassungsämter - unter anderm auch das in Berlin - haben ihre Zahlen deutlich korrigiert. Bisher hatten die Sicherheitsbehörden diese Gruppe nicht so richtig im Blick. Das änderte sich im Herbst vergangenen Jahres nach dem Mord an einem Polizisten durch einen "Reichsbürger" - das hat den Blick "komplett verändert", wie Sundermeyer sagt. Die Zahl ist auch deshalb gestiegen, weil man jetzt besser hinschaut. Parallel habe es dazu jedoch auch einen stärkeren Zulauf gegeben. "Immer mehr Menschen haben starken Zweifel an der Verfasstheit dieses Staates und der Bundesregierung. Sie sehen sich im Widerstand zu diesem Staat und sind Teil dieser wachsenden Szene, zu der am Ende auch Anhänger der AfD gehören."



Keine Steuern, keine Bußgeldbescheide

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an, weil sie der Meinung sind, das Deutsche Reich existiere nach wie vor. Folglich sprechen sie dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten jegliche Legitimität ab, zahlen keine Steuern und akzeptieren keine Strafen und keine amtlichen Bußgeldbescheide.

Hochburg in der Lausitz

Die größte Anhängerschaft gibt es dem Bericht zufolge in Bayern, wo die Behörden rund 3500 Reichsbürger zählen. Zum Vergleich: Anfang 2017 konnte das Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz rund 1700 Menschen der Bewegung zuordnen. Hochburgen gibt es aber auch in Brandenburg, etwa in der Lausitz - und das trotz zahlreicher Informations- und Aufklärungsveranstaltungen. Viele Rathäuser und Verwaltungsstellen werden mit "Reichsbürgern" konfrontiert, weil diese zum Einen die Einrichtungen mit Klagen überziehen und sich einfach weigern, etwa Parktickets oder 'Knöllchen' zu zahlen.

Das größte Problem: die Entwaffnung