Fr 12.01.2018 | 07:25 | Interviews

- "Für die Wirtschaft läuft es relativ gut ohne die Bundesregierung"

Sprudelnde Steuereinnahmen, eine boomende Wirtschaft - herrscht Partystimmung in der deutschen Politik? Und das, obwohl Deutschland seit September nur mit einer geschäftsführenden Regierung dasteht. Für Hans-Peter Burghof, Professor an der Universität Hohenheim, ist wichtiger, was in Europa passiert. Doch er warnt davor, die Bedeutung einer funktionierenden Bundesregierung zu unterschätzen, denn die Krisenfestigkeit leide bereits jetzt.