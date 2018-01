- Warum die Jusos gegen die GroKo sind

Bis in die Nacht haben Union und SPD über eine Neuauflage der Großen Koalition ("GroKo") verhandelt - und das sind nur die Sondierungsgespräche. Die Koalitionsgespräche folgen noch. Eines dürfte jetzt schon klar sein: Bei den Jusos regt sich erheblicher Widerstand gegen ein neues Regierungsbündnis. Über die Gründe spricht Martin Krebbers mit Juso-Chef Kevin Kühnert.



Am Freitag sollen die SPD-Gremien entscheiden, ob sie angesichts der Sondierungsergebnisse den Einstieg in Koalitionsverhandlungen mit der Union empfehlen. Entscheiden soll darüber dann am 21. Januar ein Bundesparteitag in Bonn.

Doch die Jusos wollen "in den nächsten Tagen alle Gelegenheiten nutzen, um mit möglichst vielen SPD-Mitgliedern und Parteitagsdelegierten zu reden - bei Veranstaltungen, in Telefonaten, in den sozialen Medien." Das kündigte Juso-Chef Kevin Kühnert schon am Donnerstag an. Dafür werde er ab Samstag bis zum Parteitag mehrere Delegiertenversammlungen besuchen - unter anderm auch in Berlin.