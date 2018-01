- John: "Das Ende eines dunklen und traurigen Kapitels"

Am Ende lief alles trotz großer Befürchtungen sehr friedlich über die Bühne. Ohne Widerstand räumte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen die von Flüchtlingen besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg. Die elf Menschen, die sich in dem Gebäude zuletzt aufhielten, hatten die Schule schon am Vorabend verlassen; sie wurden in andere Unterkünfte gebracht. Auch der Protest von rund 100 Demonstranten blieb gewaltfrei. Berlins ehemalige Ausländerbeauftragte Barbara John sprach im Inforadio von einem Beispiel "misslungener Bezirkspolitik. Man muss sich fragen: Wäre es nicht auch anders gegangen?"