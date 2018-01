dpa Bild: dpa

Do 11.01.2018 | 16:25 | Interviews

- #MeToo-Debatte: Verharmlosung oder Hexenjagd?

Die #MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe in der Showbranche erhitzt die Gemüter auch in Deutschland. Verständnis und Kopfschütteln dafür bzw. darüber gibt es sowohl bei Männern, als auch bei Frauen. Der Autor Georg Diez ist in seinen Kolumnen bei "Spiegel Online" intensiv auf den Streit eingegangen. Er sagte im Gespräch mit Irina Grabowski, Männer müssten "aufhören, sich als Alphatiere zu feiern und lernen, den Frauen zuzuhören."



Mit dem Schlagwort #MeToo (deutsch: ich auch) hatten Frauen und Männer weltweit von Übergriffen berichtet, die sie durchmachen mussten. Oft richteten sich die Vorwürfe gegen Prominente aus der Filmbranche. In Deutschland ist der Regisseur Dieter Wedel schwer beschuldigt worden, bis hin zum erzwungen Sex - Wedel widerspricht den Vorwürfen.



Mit der #MeToo-Debatte um sexuelle Gewalt rücken nicht nur die Betroffenen in den Fokus - der Blick der Öffentlichkeit richtet sich besonders auf die Beschuldigten. Wenn Opfer ihr Schweigen brechen, liegen die Übergriffe oft schon viele Jahre zurück. Eine juristische Aufarbeitung kann in diesen Fällen wegen unterschiedlicher Verjährungsfristen schwierig bis unmöglich sein. Das schade nicht nur den Opfern, sondern auch den Beschuldigten, schreibt nun das Netzwerk Betroffener von sexualisierter Gewalt.