- CDU-Zehlendorf dementiert B.Z.-Bericht

Hat die Berliner CDU rechtswidrig Fraktionsgelder für den Wahlkampf benutzt? Nach Informationen der Zeitung "B.Z." sollen 10.000 Euro für Wahlplakate aus der Fraktionskasse in Steglitz-Zehlendorf stammen. Die ganze Geschichte kennt unser landespolitischer Korrespondent Torsten Gabriel; er erklärt die Zusammenhänge.





Wie es weiter hieß, wandte sich die CDU vor etwa zehn Monaten an die - für die Kontrolle der Parteienfinanzierung zuständige - Bundestagsverwaltung mit der Bitte um Prüfung des Vorgangs. Von dieser sei dann der Vorschlag gekommen, den "Freundeskreis" als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zu behandeln und die Plakate als dessen Parteispende zu verbuchen. Insofern sei auch der Vorwurf der Vertuschung "Quatsch".

Dem Vorhalt der Zeitungen, im Zusammenhang mit der Parteispende womöglich falsche Spendenquittungen ausgestellt zu haben, widersprachen lokale CDU-Kreise ebenfalls. Die Summe auf den Quittungen bemesse sich am Anteil an den Gesamtkosten für die Plakate, nicht an den gesamten Einzahlungen auf das Konto des "Freundeskreises".