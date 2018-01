- #MeToo erreicht deutsche Filmindustrie

Hat die Affäre um Missbrauchsvorwürfe in der Filmindustrie auch Deutschland erreicht? Im "Zeit-Magazin" hatten vergangene Woche mehrere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen Regisseur Dieter Wedel erhoben, die bis hin zum erzwungenen Sex reichten. Die deutsche Filmakademie, die rund 2000 Filmschaffende repräsentiert, hat sich bislang nicht öffentlich geäußert, will aber eine Arbeitsgruppe zu dem Thema einrichten. Die Schauspielerin Maren Kroymann ist Mitglied der Akademie. Die geringe Resonanz aus der deutschen Filmbranche auf die Vorwürfe kann sie sich nicht erklären.

Filmstar Catherine Deneuve (74) ist mit ihrer Kritik an Folgen der #MeToo-Debatte ins Visier französischer Feministinnen geraten. "Die Unterzeichner dieses Gastbeitrags vermischen vorsätzlich ein Verhältnis der Verführung, das auf Respekt und Lust basiert, mit Gewalt", heißt es in einer Antwort der Aktivistin Caroline De Haas (37), die von rund 30 Frauen unterschrieben wurde und am Mittwoch beim Nachrichtenportal Franceinfo erschien.



Deneuve hatte gemeinsam mit rund 100 weiteren Frauen einen Artikel unterzeichnet, der unter anderem von der Schriftstellerin Catherine Millet (69) verfasst worden war. Der Text kritisiert, die #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung habe eine "Kampagne der Denunziation" nach sich gezogen, und warnt vor einem "Klima einer totalitären Gesellschaft". Die Unterstützerinnen erkannten an, dass es notwendig gewesen sei, ein Bewusstsein für sexuelle Gewalt gegen Frauen zu schaffen. Sie verteidigten aber "eine Freiheit, jemandem lästig zu werden, die für die sexuelle Freiheit unerlässlich ist" - "hartnäckiges Flirten" sei kein Delikt.