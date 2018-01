Bild: imago/Mike Schmidt

Do 11.01.2018 | 07:25 | Interviews

- Schwarze Zeiten für die Grünen?

Das Ende von Jamaika war für die Grünen auch das Ende großer Träume vom Mitregieren. So nah dran an der Macht waren sie 2005 nicht mehr gewesen. Doch jetzt muss sich die Partei im Bundestag mit dem Katzentisch zufrieden geben – kleinste Oppositionspartei und damit immer die letzten auf den Rednerlisten bei den Debatten und die mit der kürzesten Redezeit. Wie will sich die Partei auf der harten Oppositionsbank einrichten? Fragen dazu an Katrin Göring-Eckardt.