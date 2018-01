Bild: imago/epd

- Obdachlosigkeit in Berlin: Nach der Strategiekonferenz

Berlin will stärker gegen die wachsende Wohnungs- und Obdachlosigkeit in der Stadt vorgehen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sagte am Mittwoch nach einer Strategiekonferenz zum Thema Wohnungslosigkeit, künftig sollten verstärkt für Flüchtlinge errichtete Wohncontainer auch zur Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen genutzt werden. Der Senat plane in den kommenden Jahren weitere 30 modulare Unterkünfte zu errichten, sagte Breitenbach. Diese müssten nach geltendem Recht in den ersten drei Jahren von Flüchtlingen bewohnt werden. Danach wäre auch eine Umnutzung möglich. Wieviel Spielraum hat die Senatorin? Elke Breitenbach

Die städtischen und freien Wohnungsunternehmen sollen stärker eingebunden werden, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen oder zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollen die Obdachlosen in der Stadt gezählt werden, weil es bislang keine verlässliche Zahlen gibt. Arbeitsgruppen sollen weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit entwickeln. Für Projekte der Wohnungslosenhilfe will der Berliner Senat in diesem Jahr seine Ausgaben auf 8,13 Millionen Euro verdoppeln.



An der Konferenz beteiligten sich rund 200 Akteure unter anderem aus Politik, Bezirken und Wohlfahrtsverbänden. Eine zweite Konferenz soll im Herbst folgen.